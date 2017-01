Obama: Vladimir Putinit ei saa usaldada

Ameerika Ühendriikide president Barack Obama ütles, et Venemaa presidenti Vladimir Putinit ei tohiks usaldada.

„Tõsi on see, et venelased üritasid sekkuda ja tegid seda edukalt,“ ütles Obama reedel usutluses uudistekanali ABC News saatejuhile George Stephanopoulos.

Obama sõnul teevad talle muret vabariiklased ja nende toetajad, kellel on üha enam usku Vladimir Putinisse, kui kaasameeriklastest demokraatidesse. „See ei peaks nii olema,“ rõhutas ta.

„Ma rääkisin juba pärast valimisi, et peame üksteisele meelde tuletama, et oleme üks meeskond,“ lausus Obama. „Vladimir Putin ei kuulu meie meeskonda.“

Obama administratsioon tegi eile avalikuks luureraporti, mille kinnitusel tellis presidendivalimiste ajal korraldatud küberrünnakud Venemaa president Vladimir Putin sooviga aidata Donald Trumpi.

"Meie hinnangul püüdsid Putin ja Venemaa valitsus aidata tõsta Trumpi võiduvõimalusi, diskrediteerides võimalusel Hillary Clintonit," kirjeldas raport.

Trump ise on pärast valimisvõitu korduvalt seadnud kahtluse alla USA luureametnike väiteid, et Venemaa korraldatud häkkimise tulemusena said avalikuks Clintonit kahjustanud e-kirjad. Ka reedel vahetult enne luureraportiga tutvumist nimetas ta neid väiteid oma poliitiliste vastaste "nõiajahiks".