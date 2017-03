Obama lükkas tagasi Trumpi süüdistuse pealtkuulamisest

Ameerika Ühendriikide ekspresident Barack Obama pressiesindaja lükkas tagasi president Donald Trumpi süüdistuse, et Obama lasi enne valimisi pealt kuulata Trump Towerit.

„Ei president Obama ega ka ükski teine Valge maja ametnik ei tellinud jälitustegevust ühegi USA kodaniku järele. Kõik muud väited lihtsalt ei vasta tõele,“ ütles Obama pressiesindaja Kevin Lewis.

Neither @barackobama nor any WH official under Obama has ever ordered surveillance on any US Citizen. Any suggestion is unequivocally false pic.twitter.com/qF04X3NUvq— Kevin Lewis (@KLewis44) March 4, 2017





„Obama administratsiooni põhiline reegel oli, et ükski Valge maja ametnik ei sekku ühessegi justiitsministeeriumi uurimisse,“ lisas ta.

Ameerika Ühendriikide presidendil ei ole seaduste kohaselt võimalik tellida ühegi USA kodaniku pealtkuulamist. Ühtlasi ei ole luureagentuuride ametnikel mingisugust teavet taolisest korraldusest.

Trump süüdistas Obamat aga just selles mitmes säutsus eile varahommikul, esitamata ühtegi tõendit.

„Kohutav! Just sain teada, et Obama lasi mind pealt kuulata Trump Toweris just enne võitu. Midagi ei leitud. See on mccarthyism!“ teatas Trump esimeses selleteemalises postituses.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017





„Kas istuva presidendi jaoks on seaduslik kuulata pealt presidendikampaaniat enne valimisi? Kohtu poolt varem tagasi lükatud. UUS MADALSEIS!“ jätkas Trump peagi.

„Kui madalale on president Obama laskunud, et kuulata pealt minu telefone väga püha valimisprotsessi ajal. See on Nixon/Watergate. Halb (või haige) mees!“ lisas ta veel.

Trumpi enneolematu süüdistus varjutas laupäeval peamise tähelepanu kontaktidelt Venemaa diplomaatide ja Trumpi tippnõunike vahel.

Trumpi kaks lähedast kaastöötajat on sattunud raskustesse, sest ei ole olnud piisavalt avameelsed kontaktide kohta Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga: Michael Flynn oli sunnitud rahvusliku julgeoleku nõuniku kohalt tagasi astuma ja peaprokurör Jeff Sessions on taandanud end Trumpi kampaania võimalike Vene-sidemete uurimisest.

Teada on veel vähemalt kolme Trumpi meeskonda kuuluva isiku suhtlusest Kisljakiga enne presidendivalimisi. Nende seas on ka Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner.