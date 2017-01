Obama kutsus lahkumiskõnes hoidma USA väärtusi ja tõrjuma diskrimineerimist ning tunnistas rassilõhede säilimist

USA president Barack Obama kutsus oma lahkumiskõnes ameeriklasi üles seisma USA väärtuste eest ja tõrjuma diskrimineerimist.

Emotsionaalses kõnes, milles ta tänas oma perekonda ja kuulutas presidendiks olemise aja elu suurimaks auks, tõukas Obama avalikkust ettevaatlikult oma nägemust progressist omaks võtma, mõistes hukka osa poliitikast, mida tema järeltulija Donald Trump oma valimiskampaania ajal propageeris, vahendab Reuters.

„Niisiis, just nagu me kodanikena peame jääma valvsaks välise agressiooni suhtes, peame me olema valvel ka nende väärtuste nõrgestamise suhtes, mis teevad meist need, kes me oleme,“ ütles Obama oma kodulinnas Chicagos 18 000 inimesele.

„Ma lükkan tagasi moslemitest ameeriklaste diskrimineerimise,“ ütles Obama selge viitena Trumpile, kes on lubanud keelata moslemitel ajutiselt USA-sse sisenemise.

„Kui keegi suudab kokku panna plaani, mis on näidatavalt parem kui need edusammud, mida meie oleme teinud meie tervishoiusüsteemis, mis katab sama palju inimesi väiksemate kuludega, toetan ma seda avalikult,“ ütles Obama veel ühe väljakutsena oma järeltulijale.

Obama, kes astus ametisse suurte lootustega, et ta suudab esimese mustanahalise presidendina rassilistest lõhedest üle saada, tunnistas, et see oli võimatu eesmärk.

„Pärast minu valimist, räägiti rasside järgsest Ameerikast,“ ütles Obama. „Selline visioon, kuigi hästi mõeldud, ei olnud kunagi realistlik. Rass jääb meie ühiskonnas võimsaks ja tihti lõhestavaks jõuks.“

President teatas aga, et jääb lootusrikkaks töö suhtes, mida teeb noorem põlvkond. „Jah, me suudame,“ ütles Obama. „Jah, me suutsime.“