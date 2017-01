Obama: konstruktiivsed suhted Venemaaga on kõigi huvides

President Barack Obama andis täna oma ametiaja viimase pressikonverentsi, kus sõnas, et konstruktiivsed suhted Venemaaga on Ühendriikide ja kogu maailma huvides.

"See on Ameerika ja maailma huvides, et meil oleks Venemaaga konstruktiivsed suhted," sõnas Obama. President märkis samas, et on tähtis meeles pidada, et Venemaa-vastased sanktsioonid kehtestati pärast Venemaa invasiooni Ukrainasse 2014. aastal. USA peab seisma selle eest, et suured riigid ei tungiks väiksematele riikidele kallale ja ei kiusaks neid, toonitas USA president.

Obama meenutas, et suhted Venemaaga muutusid pinevaks siis, kui president Vladimir Putin alustas oma teist ametiaega 2012. aastal ning tema kõnedesse ilmus terav Ameerika-vastane retoorika.

Barack Obama viimane tööpäev presidendina on reedel, kui ta annab ameti üle Ameerika Ühendriikide 44. presidendiks valitud Donald Trumpile.