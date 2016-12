Obama andis vastulöögi Venemaa häkkimisele: 35 Vene luureametnikku saadetakse riigist välja

USA president Barack Obama andis neljapäeval vastulöögi Venemaa häkkerite väidetavale sekkumisele USA presidendivalimistesse ja saatis muuhulgas riigist välja 35 Vene luureametnikku ja kehtestas erinevaid sanktsioone.

Täpsemalt saadetakse välja 35 diplomaati (kes kuulutatakse ka person non gratadeks) ja suletakse kaks Venemaale kuuluvat kinnisvaraüksust New Yorgis ja Marylandis, kust juhiti häkkimisi, vahendab Reuters.

Obama sõnul on ta lisaks sanktsioneerinud Vene julgeolekuteenistuste GRU ja FSB üheksat indiviidi ja üksust, kaht Vene luureteenistust, nelja GRU ohvitseri ja kolme firmat, mis andsid GRU operatsioonideks vahendeid.

Samuti on USA rahandusministeerium välja saatmas kaht Vene kodanikku, kes kasutasid kübervahendeid, et inimeste ja rahaasjadega seotud andmetes segadust luua ning välisministeerium sulgeb ka kaks Venemaa kinnisvaraüksust (nagu eelpool mainitud juba).

Viimaks seisab avalduses, et Homeland Security ja FBI avalikustavad tehnilist infot Vene tsiviilisikute ja militaarluure tegevuse kohta, et aidata USA kübervõrgu kaitsjatel kodus ja välismaal tuvastada, ära hoida ja eemaldada Venemaa globaalset ja pahatahtlikku küberrünnakut.

Reutersile rääkinud ametniku sõnul on diplomaatidele antud 72 tundi aega riigist lahkumiseks. Venemaale kuuluvatesse kinnisvaraüksustesse minek keelatakse ametnikel alates reede pärastlõunast.

Obama allkirjaga avalduses teatatakse, et väljasaadetavad isikud olid segatud infoga manipuleerimise protsessi, mille eesmärk oli õõnestada USA presidendivalimisi.

USA meedia väitel on lähiajal plaanis välja tulla veelgi karmimate vastusammudega Venemaa häkkimisele.

Sellel viitas ka Obama ise, kes avalduse lõpus ütles, et "need teod ei ole meie vastuse täielik summa Venemaa agressiivsele tegevusele. Me jätkame erinevate tegevustega meie poolt valitud ajal ja kohas, millest osad ei ole avalikud."

Venemaa välisministeeriumi inimõiguste, demokraatia ja seaduste ülimuslikkuse volinik Konstantin Dolgov kommenteeris USA sammu Interfaxile, et sellised sanktsioonid on tarbetud ja mõeldud kahjustamaks riikide kahepoolseid suhteid.

