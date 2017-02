NYT: Venemaa võttis lepet rikkudes salaja kasutusele uue tiibraketi

Ajaleht The New York Times kirjutab, et Venemaa võttis kasutusele uue tiibraketi, hoolimata Ameerika Ühendriikide valitsuse hoiatusest, et see rikub riikidevahelist relvakontrollilepet.

USA kaitseministeeriumi hinnangul rikkus Venemaa 2014. aastal 1987. aasta lepingut, mis keelustas maismaalt välja lastavate keskmaarakettide katsetamise ja kasutuselevõtu, kui testis uut eksperimentaalset tiibraketti, vahendab uudisteagentuur Reuters. Ametnike sõnul Venemaa katsetas ja võttis salaja kasutusse tiibraketi SSC-8. Ajaleht märgib, et tegu on suure väljakutsega president Donald Trumpi jaoks, kes on lubanud hakata oma Venemaa ametivenna Vladimir Putiniga paremini läbi saama ja tahab viimasega sõlmida uut relvakontrollilepet. USA nelja tärni kindral, NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Philip Breedlove hoiatas eelmisel aastal, et kui Venemaa võtab kasutusele uue tiibraketi, „ei saa see sõjaliselt märkimisväärse asjaolu jääda vastuseta". Ameerika Ühendriikide kaitseminister James Mattis kohtub juba homme oma esimesel Euroopa visiidil ministritega NATO riikidest, sh Eestist, kelle jaoks SSC-8 kasutuselevõtt võib tähendada julgeolekuohu suurenemist.