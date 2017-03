NYT: Venemaa suursaadik Washingtonis Sergei Kisljak on loonud võimsad võrgustikud

Venemaa Washingtoni suursaadiku Sergei Kisljaki võrgustike loomise edukus on asetanud ta kasvava skandaali keskmesse. Kaks USA presidendi Donald Trumpi lähedast kaastöötajat on sattunud raskustesse, sest ei ole olnud piisavalt avameelsed kontaktide kohta Kisljakiga: Michael Flynn oli sunnitud rahvusliku julgeoleku nõuniku kohalt tagasi astuma ning peaprokurör Jeff Sessions on taandanud end Trumpi kampaania võimalike Vene-sidemete uurimisest. Lisaks sellele on teada, et Kisljak kohtus presidendiameti ülevõtmise ajal ka Trumpi väimehe ja nõuniku Jared Kushneriga, kirjutab ajaleht New York Times.

66-aastane karjääridiplomaat Kisljak on suhelnud Ameerika ametnikega aastakümneid ja olnud tegelane Washingtoni näitelaval viimased üheksa aastat. Ta on südamlik ja kergesti naeratav ning räägib soravat aktsendiga inglise keelt, kuid kaitseb ägedalt Venemaa poliitikat, kirjutab New York Times.

Kisljak kaitses suhtlemist Ameerika ametnikega eelmise aasta novembris, kui temalt küsiti Stanfordi ülikoolis süüdistuste kohta Venemaa sekkumises USA valimistesse. Kisljaki sõnul on loomulik, et diplomaadid käivad sellistel üritustel nagu erakondade kogunemised ja kandidaatide välispoliitikaalased kõned.

„See on normaalne diplomaatiline töö, mida me oleme teinud: on meie töö mõista, tunda inimesi vabariiklaste ja demokraatide mõlemal poolel,“ ütles Kisljak. „Mina isiklikult olen töötanud Ühendriikides nii kaua, et tunnen peaaegu igaüht.“

Relvastuskontrolli läbirääkimiste ekspert Kisljak, kellel on Moskva insenerifüüsika instituudi diplom, töötas Washingtoni saatkonnas esimest korda aastatel 1985-1989 nõukogude aja lõpus. Temast sai Venemaa esimene esindaja NATO juures ja aastatel 1998-2003 oli ta suursaadik Belgias. Ta naasis Moskvasse, kus oli viis aastat asevälisminister.

Suursaadikuks Washingtoni määrati Kisljak 2008. aastal.

„Ta on hiilgav, ülimalt professionaalne diplomaat – sõbralik, meeldiv, uskumatult hea relvastuskontrolli teemal ja Vene-Ameerika suhete teemal aastakümnete jooksul,“ kommenteeris Kremlis välispoliitilise nõunikuna töötanud Sergei Karaganov.

Mõned Venemaa välispoliitika eksperdid võrdlesid Kisljaki Nõukogude Liidu suursaadikuga Washingtonis aastatel 1962-1986 Anatoli Dobrõniniga, kes oli poliitiline tegija mõlemas pealinnas. Senini on aga Kisljak mänginud Washingtonis diskreetsemat ja vaiksemat rolli ning on olnud veelgi nähtamatum Moskvas.

Küsimused kontaktide kohta Trumpi lähiringi ja Vene ametnike vahel on paljastanud selle, mida mõlemad pooled eeldatavasti niigi teadsid: USA luureagentuurid jälgivad hoolikalt Kisljaki liikumisi ja kuulavad pealt tema telefonikõnesid. Vene ametnikud väljendasid neljapäeval pahameelt suursaadiku tegevuse küsitavaks tegemise üle.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zakharova esines oma pressikonverentsil pika tiraadiga „Ameerika uudistemeedia madala professionaalse taseme“ aadressil.

„Ma paljastan teile sõjasaladuse: diplomaadid teevad tööd ja nende töö koosneb kontaktide hoidmisest riigis, kus nad asuvad,“ ütles Zahharova. „See on igal pool avalikult teada. Kui nad ei hoia neid kontakte, ei osale läbirääkimistel, ei ole nad diplomaadid.“

Kuni Vladimir Putini naasmiseni Venemaa presidendi ametisse 2012. aastal, kui pinged Washingtoni ja Moskva vahel taas kasvasid, oli Kisljak populaarne võõrustaja, eriti nädalavahetuse üritustel Marylandi osariigi Pioneer Pointi kompleksis, mille president Barack Obama administratsioon seoses häkkimissüüdistustega eelmise aasta detsembris sulgeda käskis. Kisljak kutsus ameeriklased, kes pidasid läbirääkimisi tuumarelvastuse piiramise üle, koos peredega peole ning Vene turvamehed viisid külaliste lapsed suursaadiku jahiga sõitma.

„Ta on väga tark, väga kogenud, alati hästi ettevalmistunud,“ ütles endine alamriigisekretär Nicholas Burns, kes pidas Kisljakiga läbirääkimisi kolme Iraani sanktsioonide resolutsiooni üle ÜRO-s. „Aga ta võis olla küüniline, häält tõstev ja paindumatu ning tal oli nõukogude mentaliteet. Ta oli Ühendriikide suhtes väga agressiivne.“

Osa sellest agressiivsusest tuli nähtavale Stanfordi üritusel eelmisel sügisel. Öeldes, et ta on saadetud Washingtoni suhteid parandama nimetas Kisljak võimalikke koostöövaldkondi, kuid luges siis ette pika nimekirja kaebusi ja süüdistas USA-d sekkumises üle maailma.

Kui publikust küsiti Venemaa vigade kohta, esitas Kisljak vastuväite. Ta ütles, et suurim probleem USA juures on see, et ta usub, et on erandlik. „Erinevus teie erandlikkuse ja meie oma vahel on see, et meie ei püüa enda oma teile peale suruda, aga teie ei kõhkle enda oma meile peale surumast,“ ütles Kisljak. „See on miski, mida me ei hinda.“

Kisljak on öelnud oma kaastöötajatele, et lahkub varsti Washingtonist ning tõenäoliselt asendab teda karmikäeline kindral.

Kisljaki jaoks ei ole Washington enam see koht, mis ta kunagi oli. Elu on muutunud üksildaseks ja ta on kaastöötajatele rääkinud, et on üllatunud selle üle, kuidas inimesed, kes kunagi tema seltskonda otsisid, püüavad nüüd eemale hoida.