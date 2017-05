NYT: Vene tippametnikud arutasid mullu suvel, kuidas mõjutada Trumpi nõuandjaid

USA luurajad kogusid eelmisel suvel informatsiooni, mis paljastab, et Venemaa luure- ja poliitilised ametnikud arutasid, kuidas avaldada mõju Donald Trumpile tema nõuandjate kaudu, teatasid kolm luureandmetega kursis olevat praegust ja endist USA ametnikku ajalehele New York Times.

Vestlused keskendusid Trumpi tollasele presidendikampaania juhile Paul Manafortile ja erukindral Michael Flynnile, kes oli Trumpi nõuandja, teatasid ametnikud. Mõlemal olid kaudsed sidemed Vene ametnikega, kes näisid olevat kindlad, et mõlemat saab kasutada Trumpi arvamuste kujundamisel Venemaa kohta, kirjutab New York Times.

Need luureandmed olid vihjete hulgas, mis sisaldasid ka informatsiooni otsesuhtlemise kohta Trumpi nõuandjate ja Vene ametnike vahel, miks USA ametnikud hakkasid eelmisel aastal uurima Venemaa katseid valimisi häirida ja Trumpi kaastöötajate võimalikku abi Moskvale.

Eelmisel suvel kogutud informatsiooni peeti piisavalt usutavaks, et luuragentuurid annaksid selle edasi Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI), mis algatas vastuluurejuurdluse, mis jätkub tänaseni.

Siiski on ebaselge, kas Vene ametnikud püüdsid tõesti Manaforti või Flynni otseselt mõjutada. Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor John Brennan ütles teisipäeval esindajatekoja luurekomitee ees tunnistusi andes, et ei näinud luureandmeid, mis oleksid viidanud sellele, et Venemaa tahtis kasutada Trumpi kampaaniameeskonna liikmeid, teadlikult või mitte. See, kas venelased töötasid otseselt mõne Trumpi nõuandjaga, on eriprokurör Robert Muelleri juhitud föderaaluurijate jaoks üks keskseid küsimusi.

Enne Trumpi kampaania juhiks saamist eelmise aasta mais töötas Manafort enam kui kümme aastat Venemaa-sõbralike poliitiliste organisatsioonide ja inimeste heaks Ukrainas, sealhulgas Ukraina kukutatud presidendi Viktor Janukovõtši heaks.

Manaforti Ukraina-sidemed viisid tema lahkumiseni Trumpi kampaaniameeskonnast augustis pärast seda, kui tema nimi leiti Ukraina Regioonide Partei salajasi väljamakseid sisaldanud arveraamatutes.

Flynni sidemed Vene ametnikega ulatuvad tagasi aega, kui ta oli USA Riigikaitse Luureagentuuri (DIA) juht aastatel 2012-2014. Ta hakkas seal survet avaldama, et USA teeks Venemaast oma liitlase võitluses islamivõitlejatega, ning veetis 2013. aastal isegi päeva Moskvas Vene kindralstaabi luure peavalitsuse (GRU) peakorteris.

Flynn jätkas väitmist, et Venemaa võib olla liitlane, isegi pärast seda, kui Moskva hõivas Krimmi, ning president Obama administratsiooni ametnikud on öelnud, et see aitas kaasa otsusele Flynn DIA-st minema suruda.

Eraelus arendas Flynn aga Venemaaga veelgi lähedasemaid sidemeid. 2015. aastal teenis ta üle 65 000 dollari Venemaaga seotud firmadelt. Suurim makse, 45 000 dollarit, tuli Kremli propagandakanalilt RT Moskvas peetud kõne eest. Flynn külastas ka RT luksuslikku sünnipäevapidu, kus jäi fotole istumas Venemaa presidendi Vladimir Putini kõrval.