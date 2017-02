NYT: Valgele Majale on tagaukse kaudu esitatud Ukraina rahuplaan

Nädal enne Michael Flynni lahkumist USA presidendi Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku kohalt anti tema büroole käsitsi üle pitseeritud ettepanek, milles kirjeldati seda, kuidas Trump Venemaa-vastased sanktsioonid kaotab, kirjutab ajaleht New York Times.

Flynn on läinud, sest jäi vahele valega sanktsioonide arutamise kohta Venemaa suursaadikuga Washingtonis. Kuid ettepanek, Ukraina rahuplaan, on alles koos nendega, kes seda läbi suruda üritavad. New York Timesi teatel on need presidendi isiklik jurist Michael Cohen, kes dokumendi üle andis, äripartner Felix Sater, kes aitas Trumpi kokkulepete sõlmimisel Venemaal, ja Ukraina parlamendi liige, kes püüab asutada poliitilist opositsiooniliikumist, mida on osaliselt kujundanud Trumpi endine kampaaniamänedžer Paul Manafort.

Amatöördiplomaadid väidavad, et nende eesmärk on lihtsalt aidata kolm aastat kestnud ja 10 000 inimelu nõudnud konflikt lahendada.

Ettepanek ei sisalda New York Timesi teatel mitte ainult rahuplaani. Ukraina parlamendi liige Andri Artemenko, kes näeb end tulevase Ukraina Trumpi-stiilis juhina, väidab, et tal on tõendid – firmade nimed ja elektroonilised ülekanded – mis tõestavad Ukraina presidendi Petro Porošenko korruptsiooni, mis võivad aidata ta kukutada. Artemenko sõnul on ta saanud oma plaanidele julgustust Venemaa presidendi Vladimir Putini tippabidelt.

„Paljud inimesed hakkavad mind nimetama Vene agendiks, USA agendiks, CIA agendiks,“ ütles Artemenko. „Aga kuidas leida head lahendust meie maade vahel, kui me ei räägi?“

Cohen ja Sater ütlesid, et ei ole Trumpiga ettepanekust rääkinud ega ole neil ka välispoliitilisi kogemusi. Cohen on üks mitmest Trumpi kaastöötajast, kes on USA föderaalse juurdlusbüroo vastuluureuuringu all sidemete kohta Venemaaga, teatasid õiguskaitseorganite allikad. Ta on aga ebaseaduslikke sidemeid eitanud.

Teisel kahel asjaosalisel on mõnevõrra kahtlane minevik: 50-aastane vene päritolu ameeriklane Sater tunnistas end süüdi osaluses börsimanipulatsiooniskeemis aastakümneid tagasi, millega oli seotud ka maffia. Artemenko veetis 2000. aastate alguses kaks ja pool aastat Kiievi vanglas omastamissüüdistuste tõttu, millest hiljem loobuti. Artemenko sõnul olid need poliitiliselt motiveeritud.

Kuigi pole teada, kas Valge Maja võtab ettepanekut tõsiselt, on diplomaatiline isetegevus Ukraina ametnikud marru ajanud. Ukraina suursaadik USA-s Valeri Tšalõi ütles, et Artemenkol ei ole õigust esitada mingeid alternatiivseid rahuplaane Ukraina nimel ühegi välisriigi valitsusele, sealhulgas USA administratsioonile.

Cohenil on Ukrainaga isiklik suhe: ta on abielus ukrainlannaga ja ta tegi kunagi sealsete sugulastega koostööd etanooliäri püsti panemiseks.

Enne poliitikasse minekut olid Artemenkol ärid Lähis-Idas ja kinnisvaratehingud Miami piirkonnas ning ta töötas Ukraina tippsportlasi esindava agendina. Mõned kolleegid ülemraadas nimetavad teda korrumpeerunuks, ebausaldusväärseks või lihtsalt tähtsusetuks, kuid ta näib olevat kogunud märkimisväärse varanduse. Artemenko esitleb end Trumpi Ukraina vastena.

Artemenko ütles, et näeb Trumpis võimalust sõlmida Ukrainas rahu ja edendada oma poliitilist karjääri. Tema plaan näeb ette kõigi Vene vägede lahkumist Ida-Ukrainast. Ukraina valijad otsustaksid referendumil, kas Krimm tuleks rentida Venemaale 50 või sajaks aastaks.

Suursaadik Tšalõi oli sellisele rentimisele vastu. „See on jäme põhiseaduse rikkumine,“ ütles Tšalõi. „Selliseid ideid võivad ette sööta või läbi suruda ainult need, kes esindavad avalikult või varjatult Vene huve.“

Trump on viimastel aastatel püüdnud end Saterist distantseerida, kuid Sater töötas Trump Organizationi kinnisvaraarendustehingutega vahelduva eduga vähemalt kümmekond aastat isegi pärast seda, kui tema osa börsimanipulatsiooniskeemis avalikuks sai.

Kuuldavasti töötas Sater Moskvasse Trump Toweri ehitamise plaaniga koos ühe Vene arendajaga veel 2015. aasta sügisel.

Artemenko sõnul viis nad Sateriga kokku ühine sõber. Sateri sõnul oli ettepanek mõistlik.

„Ma tahan sõja peatada, seda esiteks,“ ütles Sater. "Teiseks, ma usun absoluutselt, et USA ja Venemaa peavad olema liitlased, mitte vaenlased. Kui ma suudan saavutada mõlemad ühe hoobiga, oleks see kodujooks.“

Pärast Sateri ja Artemenkoga rääkimist ütles Cohen, et viib ettepaneku Valgesse Majja.

Coheni sõnul ei tahtnud ta teada, kes Venemaa valitsuses sellele julgustust andis, nagu Artemenko väidab, kuid ta mõistis, et lubati tõestada Ukraina presidendi korruptsiooni.

Coheni sõnul andis Sater talle kirjaliku ettepaneku pitseeritud ümbrikus. Kui Cohen veebruari alguses Valge Maja Ovaalkabinetis Trumpiga kohtus, jättis ta ettepaneku Flynni kabinetti.

Cohen ütles, et ootas vastust, kui Flynn oli sunnitud oma ametist lahkuma. Nüüd loodavad Cohen, Sater ja Artemenko, et nende asja võtab üles uus rahvusliku julgeoleku nõunik. Reedel kirjutas Trump Twitteris, et tal on selle töö jaoks neli uut kandidaati.