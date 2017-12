NYT: Valge Maja kavandab välisminister Tillersoni asendamist CIA direktori Pompeoga

Valgel Majal on plaan sundida lahkuma praegune välisminister Rex Tillerson, kelle suhted president Donald Trumpiga on olnud pingelised, ning asendada ta Luure Keskagentuuri (CIA) praeguse direktori Mike Pompeoga, teatasid administratsiooni anonüümseks jäänud kõrged ametnikud eile New York Timesile.

Pompeo vahetab CIA-s ilmselt välja senaator Tom Cotton, kes on presidendi oluline liitlane rahvusliku julgeoleku küsimustes. Ametnike sõnul on Cotton märku andnud, et võtab töökoha vastu, kui seda pakutakse, teatasid allikad.

Räägitakse, et Trump on Tillersoni peale kibestunud ja valmis välisministeeriumis muudatusi tegema. Trump rääkis alles hiljuti Valge Maja abide ees Tillersoni kohta karme sõnu, kuid ei olnud veel valmis teda välja vahetama, teatas üks presidendile lähedane isik.

New York Times kirjutab, et Trump ja Tillerson on olnud eri meelt mitmetes olulistes küsimustes, sealhulgas Iraani tuumaleppe, Põhja-Korea ja Araabia liitlaste omavahelise tüli asjus. Väidetavalt nimetas Tillerson eraviisiliselt Trumpi „moron’iks”, mis tähendab umbes „debiilikut”.

Loe veel

Tillersoni asendamine Pompeoga oleks New York Timesi teatel dramaatiline muudatus. Kuigi paljud veterandiplomaadid on väljendanud pettumust Tillersonis, peavad nad teda siiski tõsistes olukordades pragmaatiliseks inimeseks. Pompeod peetakse Iraani, Põhja-Korea ja muudes küsimustes käremeelsemaks.

Valge Maja ei teinud eile midagi, et hajutada muljet Tillersoni peatsest lahkumisest. Ajakirjanikud küsisid Trumpilt, kas ta tahab, et Tillerson jääks ametisse. „Ta on siin,” vastas Trump. „Rex on siin.”

Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders tegi hiljem avalduse, milles ütles: „Praegusel hetkel ei ole personalialaseid teadaandeid.”

„Kui president kaotab usalduse kellegi vastu, ei teeni nad enam nendes ülesannetes, milles nad on,” ütles Sanders hiljem pressikonverentsil. „President oli täna siin koos välisministriga. Nad osalesid välisriigi juhi visiidil ja jätkavad koos tööd, et viia lõpule meie nähtud uskumatu aasta.”

Välisministeeriumi pressiesindaja püüdis kujutada Tillersoni päeva rutiinsena.

Tillersoni lahkumist on oodatud juba kuid, aga kaastöötajad on öelnud, et ta on tahtnud olla ametis vähemalt aasta lõpuni, et säilitada väärikus. Sellest hoolimata oleks tema ametiaeg välisministrina ligi 120 aasta lühim, kui mitte arvesse võtta välisministreid, kelle ametiaeg on lõppenud presidendi vahetumise tõttu.

Alguses oodati, et Tillersoni vahetab välja USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, kuid nüüd on favoriidiks tõusnud Pompeo, kes on Trumpile kuuldavasti muljet avaldanud igapäevastel luurebriifingutel ja saanud usaldatud poliitikanõunikuks küsimustes, mis väljuvad kaugele CIA teemadest. Luureohvitserid kritiseerivad New York Timesi teatel Pompeod liigse politiseerituse tõttu.