NYT: vähemalt kuus Valge Maja nõunikku on kasutanud eraviisilisi e-postikontosid

Vähemalt kuus USA presidendi Donald Trumpi lähimat nõuandjat on aeg-ajalt kasutanud privaatseid e-postikontosid Valge Maja asjade arutamiseks, teatas ajaleht New York Times eile endistele ametnikele viidates.

2016. aasta valimiskampaania ajal ründas Trump korduvalt oma demokraadist rivaali Hillary Clintonit eraviisilise e-postikonto kasutamise eest välisministrina, tehes sellest oma kampaania ühe keskse teema ja kasutades seda Clintoni ebausaldusväärsena näitamiseks.

Pühapäeval avaldati aga uudis, et Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner kasutas eraviisilist e-postikontot umbes saja tööalase e-kirja vastuvõtmiseks ja saatmiseks uue administratsiooni esimese seitsme kuu jooksul. Kushner ei olnud aga ainus. Eraviisilisi e-postiaadresse kasutasid aeg-ajalt ka Valge Maja endine peastrateeg Steve Bannon ja endine personaliülem Reince Priebus. Vähemalt mõne e-kirja võtsid vastu või saatsid eraviisiliselt kontolt ka teised nõunandjad, sealhulgas Gary Cohn ja Stephen Miller, teatab New York Times.

Loe veel

Presidendi tütar ja Kushneri naine Ivanka Trump kasutas eraviisilist e-postikontot, kui tegutses administratsiooni esimestel kuudel mittepalgalise nõuandjana, teatas Newsweek eile. Administratsiooni ametnikud tunnistasid, et ta tegi seda mõnikord ka siis, kui sai ametlikult Valge Maja nõunikuks.

USA ametnikud peaksid kasutama ametiasjade ajamiseks valitsuse e-postikontosid, et nende vestlused oleksid avalikkusele ja kontrollijatele kättesaadavad. Valge Maja ametnike jaoks ei ole eraviisiliste e-postikontode kasutamine siiski ebaseaduslik seni, kuni nad edastavad tööasju puudutavaid teateid töökoha e-postikonto kaudu, et neid oleks võimalik säilitada.

„Kogu Valge Maja personalile on antud juhised kasutada ametlikku e-posti kogu valitsusega seotud töö tegemiseks,“ ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders eile vastuseks küsimustele e-kirjade kohta. „Veel on neile antud juhised, et kui nad saavad tööga seotud kommunikatsiooni isiklikele kontodele, peaks see edastatama ametlikele e-postikontodele.“