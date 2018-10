NYT: USA alustab esimest küberoperatsiooni Venemaa vastu eesmärgiga kaitsta valimisi

Ameerika Venemaa informatsioonirünnakute vastane kampaania on suures osas piiratud sellega, et Moskva vastuseks oma tegevust ei eskaleeriks, rünnates elektrivõrku või maksaks muud moodi kätte, mis tekitaks suurriikide vahel suurema kokkupõrke. Võrreldes traditsioonilise relvakonfliktiga ei ole kübersõja reeglid kuigi hästi kindlaks määratud.

USA küberväejuhatus asutati 2009. aastal sõjaliste võrkude kaitseks, kuid see on välja arendanud ka ründevõimekused. See väejuhatus jagab peakorterit ja juhtkonda Riikliku Julgeoleku Agentuuriga (NSA), mis kogub elektroonilise ja signaalluure andmeid. Välisriikide mõjutamiskampaaniaid on tuvastanud ja tõrjunud küberväejuhatuse ja NSA ühendmeeskond.

USA ametnike sõnul on kampaania üks osa laiematest jõupingutustest, mis sisaldavad sotsiaalmeedia puhastamist valekontodest, mis levitavad propagandat, ja võitlust Venemaa sekkumise vastu demokraatlikesse valimistesse. Küberväejuhatus on ka saatnud meeskondi Euroopasse, et tugevdada liitlaste ja partnerite kaitset, et nad saaksid võidelda Venemaa sissetungide vastu valitsuste võrkudesse.

USA luureametnikud on jõudnud järeldusele, et Venemaa ei püüa sel aastal tõenäoliselt häkkida valimismasinaid või manipuleerida otseselt valimistulemusi.

Venemaa jõupingutused avaliku arvamuse kallutamiseks valeinformatsiooni levitamise abil on aga jätkunud ja ametnike sõnul on need jõupingutused muutumas rafineeritumaks ja on suunatud konkreetsetele inimgruppidele USA-s. Pea kõik Vene desinformatsioonikampaaniad on suunatud rahulolematuse külvamisele, poliitiliste parteide polariseerimisele ja pinnase ettevalmistamisele 2020. aasta presidendivalimistele.

USA kampaania on ametnike sõnul suunatud nii oligarhide rahastatud häkkerite rühmituste kui ka luuretöötajate vastu, kes on osa Moskva desinformatsioonikampaaniast.

Mõnede arvates peaks USA valitsus olema valmis minema kaugemale: võtma venelastelt võime propaganda levitamiseks.