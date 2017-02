NYT: Trumpi pressikonverentsil vaikiti tagasi astunud nõunik Flynni teema täielikult maha

Neli päeva on USA presidendi Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn olnud tähelepanu keskmes oma kontaktide tõttu Venemaa suursaadikuga, valetamise pärast teistele ametnikele selle kohta ja süveneva kaose tõttu rahvuslikus julgeolekunõukogus, kuid esmaspäeva pärastlõunal ei vastanud Trump pressikonverentsil ühelegi küsimusele päeva lõpuks tagasi astunud Flynni kohta, kirjutab New York Times.

Ajaleht kirjutab, et tegemist oli teise pressikonverentsiga kolme päeva jooksul, kus ei küsitud uudisloo kohta, mis on domineerinud ajalehtede esikülgi ja uudistekanalite eetrit.

New York Timesi teatel polnud asi selles, et Valge Maja pressikorpus poleks tahtnud Flynni kohta küsida. Mitmed reporterid seisid Trumpi pressikonverentsil koos Kanada peaministri Justin Trudeauga püsti ja hüüdsid küsimusi Flynni kohta, mida president aga ignoreeris.

Valge Maja andis ametlikud küsimused kahele konservatiivsele uudisteorganisatsioonile, mis küsisid Trumpilt ja Trudeault üldisi küsimusi kaubanduse ja sisserände kohta.

Küsimuste puudumine Flynni kohta kutsus New York Timesi teatel esile ajakirjanike protestid nii pressikonverentsil kui ka mujal. „Valget Maja kajastavatel reporteritel, kes ei suuda küsida presidendilt päeva kõige põletavama uudise kohta, peaks enda üle häbi olema,“ kuulutas Twitteris Washington Posti kolumni „Fact Checker“ („Faktikontrollija“) kirjutav Glenn Kessler.

New York Times märgib, et see, et presidendid pressikonverentsidel valivad, kelle küsimustele vastavad, on tavaline, kuid Trumpi administratsioon on viinud selle uuele tasemele, vältides peamise päevakajalise uudisloo asjaolude selgitamist.