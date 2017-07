NYT: Trumpi poeg teadis, et Venemaa üritab aidata ta isal valimisi võita

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi poeg oli enne vene advokaadiga kohtumist teadlik, et Venemaa valitsus püüab aidata tema isal valimisi võita.

Teadaolevalt kohtus Donald Trump jr advokaadiga pärast seda, kui ta sai elektroonkirja publitsist Rob Goldstone'ilt, kes andis kohtumist korraldades teada, et Venemaa Föderatsiooni valitsusel on kompromiteerivat materjali Hillary Clintoni kohta, mida ollakse valmis jagama eesmärgiga aidata Trumpi presidendikampaaniat, kirjutab mitmele allikale toetudes ajaleht The New York Times.

Trumpi pressiesindaja ütles avalduses ajalehele The Guardian, et riigipea ei olnud kohtumisest teadlik. „Ta ei olnud teadlik ega võtnud osa seesugusest kohtumisest,“ ütles Mark Corallo, Trumpi isikliku juristi Marc Kasowitzi eestkõneleja.

Trump jr tunnistas pühapäeval pärast mitut varasemat eitust, et kohtus mullu valimiskampaania ajal vene advokaadiga, kes lubas talle „kampaaniat abistavat“ informatsiooni Hillary Clintoni kohta. Esmaspäeval palkas ta end kaitsma kriminaaljuristi.

Teadaolevalt osales kohtumisel president Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner ning kampaaniajuht Paul Manafort, kes pidi mõni aeg hiljem tagasi astuma seoses süüdistustega, et ta ajas äri Ukraina kuritegelike Venemaa-meelsete eksliidritega.

Vene advokaat Natalia Veselnitskaja kohtus Trump jr'i, Kushneri ja Manafortiga mullu 9. juunil. Trump jr'i sõnul sai kohtumisel selgeks, et advokaadil ei ole Clintoni kohta mingit mõistlikku teavet. Tema sõnul räägiti toona riikidevahelisest adopteerimisskeemist ehk sisuliselt sanktsioonidest.