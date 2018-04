NYT: Trumpi poeg kohtus valimiste ajal Kremli informaatoriga

Ameerika Ühendriikide riigipea vanem poeg Donald Trump jr kohtus tunamullu valimiskampaania ajal Kremli informaatoriga, kes lubas talle kompromiteerivat teavet Hillary Clintoni kohta.

Vene advokaat Natalia Veselnitskaja kohtus ameeriklastega juba 2016. aasta 9. juunil. Ajaleht The New York Times avalikustas aga täna, et venelanna on oma kodumaa kõrgete ametnikega oluliselt lähedasem, kui algselt arvati.

Venemaa president Vladimir Putini vastastel aktivistidel õnnestus vahelt võtta juristi elektroonkirjavahetus, millest tuli välja, et Veselnitskaja töötas Vene valitsusametnike heaks, kellel oli soov, et USA justiitsministeerium ütleks lahti kaasusest ühe mõjuvõimsa Vene ettevõtte vastu.

Ka Veselnitskaja ise tunnistab täna telekanali NBC vahendusel, et ta ei ole pelgalt eraadvokaat, vaid varustab informaatsiooniga kõrget Kremli ametnikku, peaprokurör Juri Tšaikat. „Ma olen advokaat, ma olen informaator,“ ütles ta. „Alates 2013. aastast olen ma aktiivselt ühenduses oma kodumaa peaprokuratuuriga.“