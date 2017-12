NYT: Trumpi kampaania uurimiseni viis purjakil nõuniku tundlik loba

USA president Donald Trumpi endise välisnõuniku George Papadopoulose vestlus Austraalia diplomaat Alexander Downeriga võis anda Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) algse tõuke uurimise alustamiseks kampaaniameeskonna võimalikust kokkumängust Venemaaga.

Ajaleht New York Times kirjutab, et Papadopoulos vestles Austraalia diplomaadiga mullu kevadel ühes Londoni pubis, öeldes talle, et Venemaal on „poliitilist kõntsa“ Trumpi rivaali, demokraat Hillary Clintoni kohta.

Kui mõne aja pärast tuli Wikileaksi kaudu avalikuks demokraatide elektronkirjavahetus, otsustas diplomaat varasemat vestlust enam mitte enda teada jätta ja võttis ühendust USA võimuesindajatega FBIst.

Ajaleht kõneles nelja Austraalia ja USA ametnikuga, kellel oli infot seesugusest teabejagamisest riikide vahel, mis viis teadaolevalt juurdlusbüroo otsuseni alustada võimaliku kokkumängu uurimist. Trumpi toonane välisnõunik asus australlasega vestlusesse pärast „ohtrat alkoholitarbimist“, mistõttu ei ole teada, miks ta otsustas tundlikust teemast võõrriigi kõrgele volinikule rääkida.

George Papadopoulos tunnistas end süüdi FBI agentidele valetamises vestluste kohta inimestega, kellel oli enda sõnul pakkuda „pori” Trumpi rivaali Hillary Clintoni kohta „tuhandete e-kirjade” näol.