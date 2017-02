NYT: Trump saadab oma liitlase luurekogukonna kallale

Foto: Youtube

USA president Donald Trump kavatseb ajalehe The New York Times allikate sõnul palgata New Yorgi miljardäri juhtima uurimist luureagentuuride tegevusse, mis võib luurekogukonna kartuste kohaselt päädida nende iseseisvuse piiramise ja riigipea maailmavaatega vastuolus oleva infovoo kahanemisega.