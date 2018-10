NYT: Trump ei suuda oma isiklikust mobiiltelefonist loobuda - Hiina ja Venemaa kuulavad rutiinselt pealt

Praeguste ja endiste Ameerika ametnike sõnul annab see väärtusliku ülevaate sellest, kuidas presidenti kõige paremini töödelda ja administratsiooni poliitikat mõjutada.

Trumpi abid on teda korduvalt hoiatanud, et tema mobiiltelefonikõned ei ole turvalised, ning on ka öelnud, et Vene spioonid kuulavad neid kõnesid rutiinselt pealt. Sellest hoolimata ei ole Trump soostunud oma iPhone’ist loobuma. Valge Maja ametnike sõnul on nende ainus lootus, et Trump hoidub nendes kõnedes salajase informatsiooni paljastamisest.

Trumpi iPhone’ide kasutamisest rääkisid New York Timesile mitmed praegused ja endised anonüümseks jäänud ametnikud, kelle sõnul ei tee nad seda Trumpi jalgealuse õõnestamiseks, vaid frustratsioonist presidendi suhtumise suhtes elektroonilisse julgeolekusse.

USA luureagentuurid on ametnike sõnul teada saanud, et Hiina ja Venemaa kuulavad Trumpi mobiilikõnesid pealt, nii välisriikide valitsuste inimallikate suust kui ka välisriikide ametnike kommunikatsioone vahelt võttes.

Ametnike sõnul on ka kindlaks tehtud, et Hiina püüab kõnedest teada saadut – kuidas Trump mõtleb, millised argumendid kalduvad teda mõjutama ja keda ta kuulab – kasutada kaubandussõja edasise eskaleerumise ärahoidmiseks. Lobitöö ja spionaaži seguna on hiinlased pannud kokku nimekirja inimestest, kellega Trump regulaarselt räägib, lootes kasutada neid presidendi mõjutamiseks, teatasid ametnikud.