NYT: Trump ärkab kell 5.30, vahib kuni 8 tundi päevas telerit ja joob 12 dieetkoolat

USA ajaleht New York Times kirjutab president Donald Trumpi päevakavast, mis sisaldab endas võitlusi Twitteris, pikalt teleuudiste vahtimist ja tosinat dieetkoolat.

Trump ärkab igal hommikul kell 5.30 ja lülitab Valge Maja peremehe magamistoas sisse teleri. Ta vaatab CNN-i, et kuulda uudiseid, Fox Newsi lohutuseks ja säutsuideede saamiseks ning mõnikord MSNBC-d, sest sõprade arvates mõjub see talle päeva alguseks sütitavana, kirjutab New York Times.

Energiat täis ja vihale aetuna haarab Trump iPhone’i. Mõnikord säutsub ta abide sõnul padjale toetudes, mõnikord kõrvaltoas teist telerit vaadates. Harvem läheb Trump Treaty Roomi, vahel juba ülikonnas, vahel alles ööriietes, ning alustab ametlikke ja mitteametlikke telefonikõnesid.

Enne ametisse astumist käskis Trump võtta iga päeva telesarja osana, kus ta saavutab võite rivaalide üle. Trumpile lähedal seisvate inimeste hinnangul veedab ta iga päev vähemalt neli tundi ja mõnikord kaks korda nii palju teleri ees, mõnikord maha keeratud häälega, olles valmis iga hetk vastu tulistama.

Loe veel

New York Timesi teatel teeb Valge Maja personaliülem, erukindral John Kelly 14-tunniseid tööpäevi, et kaoses korda luua. Kelly eelkäija Reince Priebuse ajal oli Ovaalkabinet nagu läbikäiguhoov, kust käisid pidevalt sisse ja välja abid ja külastajad. Nüüd on Ovaalkabineti uks enamasti suletud.

Kelly püüab vaikselt ja aupaklikult vähendada Trumpi vaba aega, mida ta saaks kasutada Twitteris kirjutamiseks, kiirendades tema tööpäeva algust, kirjutab New York Times.

Kohtumiste tempo on suurenenud. Lisaks Kellyle ja väimehest nõunikule Jared Kushnerile osalevad nendel tihti rahvusliku julgeoleku nõunik, kindralleitnant H.R. McMaster, tütar ja nõunik Ivanka Trump, kommunikatsioonidirektor Hope Hicks, personalisekretär Robert Porter ja konsultant Kellyanne Conway.

Kelly kutsub Trump välja tosin korda päevas, et küsida oma päevakava kohta või paluda poliitilist nõu, teatasid asjaga kursis olevad inimesed New York Timesile.

Kelly on öelnud inimestele, et püüab kontrollida ainult seda, mida suudab. Ta on aru saanud, et on palju seda, mida ta ei suuda.

Suurema osa aastast on inimesed Valges Majas ja väljaspool seda olnud veendunud, et Trumpi tegevuse taga on mingi strateegia. New York Timesi teatel on aga harva olemas mingit plaani peale ennetamise, enesekaitse, kinnismõtete ja impulsside.

Mõnikord tahab president enne säutsu väljasaatmist kinnitust saada. Pikaajalise nõuandja sõnul helistas Trump juunis õhinal sõpradele, et öelda, et tal on ideaalne säuts Venemaa valimistesse sekkumise juurdluse neutraliseerimiseks. Trumpi hiilgav idee oli nimetada seda „nõiajahiks”. Sõpradele see väga muljet ei avaldanud.

Trump on üldiselt allunud oma juristide soovitusele mitte rünnata Venemaa sekkumise juurdlust juhtivat eriprokuröri Robert Muellerit, kuid mõnikord ei suuda ta vastu panna.

Kui Trump saadab välja problemaatilisi säutse, otsustavad nõuandjad mõnikord neist mitte juttu teha. Ühe nõuniku sõnul peavad abid jääma positiivseks ja leidma häid külgi kõiges, milles on võimalik neid leida. Mõnikord on meeskond lihtsalt otsustanud, et ei laste säutsudel kogu päeva üle domineerida, kirjutab New York Times.

Trumpi Twitteri-sõja laskemoon on pärit televisioonist. Keegi ei puudu teleripulti peale Trumpi ja tehnilise toetuse personali, selline on reegel. Kohtumiste ajal võib 60-tolline ekraan olla helitu, kuid Trump jälgib pilguga seal toimuvat. Seda, mida Trump parasjagu ei näe, vaatab ta hiljem järele.

Telerit vaadates jagab Trump mõtteid kõigi ruumis viibijatega, isegi majapidamispersonaliga, kelle ta kutsub kohale nupuvajutusega lõunasöögi või dieetkoola toomiseks, mida ta tarbib iga päev tosina.

Trumpile on aga vastumeelne, kui teda peetakse ekraani külge liimituks. Selline kriitika tugevdaks arusaama, et ta ei võta oma tööd tõsiselt.

Selle kohta võttis Trump sõna Air Force One’i pardal Vietnami lennates.

„Ma ei vaata palju televisiooni,” kinnitas Trump. „Ma tean, et neile meeldib öelda – inimestele, kes mind ei tunne – neile meeldib öelda, et ma vaatan televisiooni. Inimesed valeallikatega – teate, valereporterid, valeallikad. Aga ma ei saa palju televisiooni vaadata, eeskätt dokumentide pärast. Ma loen palju dokumente.”

Hiljem nurises Trump, et oli sunnitud Filipiinidel CNN-i vaatama, sest midagi muud polnud saadaval.

New York Times teatab, et inimene, kellest maailmas kõige rohkem räägitakse, on endiselt rõõmus, kui näeb oma nime pealkirjades. Ja tal on pidev vajadus seda näha. Üks endine tippnõunik rääkis, et Trump muutus rahutuks pärast kaht-kolme rahulikku päeva ega suutnud uudiseid vaadata, kui ei näinud seal iseennast.

Hommikuti jälgivad abid Fox Newsi saadet „Fox & Friends” samal viisil nagu börsimaaklerid üritavad ennustada oma päeva.

Kui keegi ütleb saates midagi meeldejäävat ja Trump sellest kohe Twitteris ei kirjuta, teab personal, et president võib olla jätnud „Fox & Friendsi” hilisemaks vaatamiseks ja on vaadanud hoopis MSNBC-d või CNN-i, mis tähendab, et ta on pahas tujus.

Trumpile lähedaste inimeste sõnul oli tal ebarealistlik arusaam USA presidendi võimu kohta. Ta oletas, et see sarnaneb pigem keiserlikule käsuandmisele.

Personaliülema jaoks on prioriteet Trumpi informatsioonitarbimise jälgimine. Trump on skeptiline kõige suhtes, mis ei tule „mulli seest”.

Endine nõunik Steve Bannon on öelnud, et Trump loeb näiteks ajalehti, et kinnitust leida. Ta loob omaenda reaalsust ega võta midagi muud kuulda.

Trump püüab auru välja lasta nädalavahetustel golfirajal. Argipäevaõhtuti teeb ta seda aga õhtusöögil Valge Maja residentsis, mis algab kell 18.30 või 19.00 ja mille külaliste nimekirja on korraldanud Kelly.

New York Timesi teatel vajab Trump toetust, kärarikast lauda ja eluaegse hotellipidajana külalisi. Trumpile meeldib näidata külalistele Valget Maja. Tal on kummaline komme näidata tualettruume, sealhulgas seda, mille lasi renoveerida Ovaalkabineti kõrval.

Kui külalised lahkuvad, haarab Trump taas teleripuldi. Õhtuti ta tõenäoliselt ei säutsu, sest uudised on juba enamasti läbinämmutatud. Mõnikord vaatab ta vihaga CNN-i, et ennast üles ärritada. Vahepeal teeb Trump telefonikõnesid, et rääkida Venemaast, Hillary Clintonist, Barack Obamast, „valeuudistest” ja sügavast pettumisest peaprokurör Jeff Sessionsis.

Siis läheb Trump voodisse. Ta magab tavaliselt 5-6 tundi. Seejärel läheb teler taas tööle, Trump haarab iPhone’i ja lahing algab uuesti.