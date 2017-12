NYT: Merkel pidi esimesel kohtumisel end tagasi hoidma, et vältida Trumpi võhiklikkuse paljastamist

Foto: PHILIPPE WOJAZER, Reuters/Scanpix

Ajaleht New York Times kirjutab, et vähestel riikidel on olnud USA presidendi Donald Trumpiga raskem harjuda kui Saksamaal ning vähestel riigijuhtidel on olnud temaga raskem isiklikku kontakti leida kui liidukantsler Angela Merkelil.