NYT: Iisrael jälgis kuidas venelased häkkisid Kaspersky viirusetõrje abil USA valitsusasutuste arvuteid

Iisraeli spioonid jälgisid Venemaa riiklikke häkkereid reaalajas, kui viimased kammisid läbi arvuteid üle maailma, et leida USA luureprogrammide koodnimesid, kirjutab ajaleht New York Times.

Venemaa sissetungiks, mis avastati kaks aastat tagasi, kasutati ad hoc ülemaailmse otsinguvahendina Vene firma Kaspersky Lab toodetud viirusevastast tarkvara, teatab New York Times praegustele ja endistele ametnikele viidates.

Tarkvara kasutab üle maailma 400 miljonit inimest, sealhulgas paari tosina USA valitsusagentuuri ametnikud.

Iisraeli luure häkkis Kaspersky võrgustikku ja avastades Vene sissetungi, hoiatas USA-d. See viis eelmisel kuul tehtud otsuseni eemaldada Kaspersky tarkvara USA valitsuse arvutitest.

New York Timesi teatel on teada, et Vene häkkerid varastasid salajasi dokumente USA riikliku julgeoleku agentuuri (NSA) töötajalt, kes hoidis neid koduarvutis, millel oli Kaspersky viirusetõrjetarkvara.

Ajaleht kirjutab, et avalikult ei ole veel teada, milliseid muid saladusi Venemaa võis USA valitsusasutustest saada, kasutades Kaspersky tarkvara omamoodi tundliku informatsiooni otsimise Google’ina.

Kaspersky Lab eitab New York Timesi teatel igasugust teadmist või osalemist häkkimises.