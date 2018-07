NYT: Advokaat lindistas Trumpi juttu armukesele vaikimisraha maksmisest

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi pikaaegne advokaat Michael Cohen salvestas salaja arutelu, millel arutati vaikimisraha maksmist endisele Playboy modellile, kellel oli väidetavalt kinnisvaramoguliga salasuhe.

Ajaleht The New York Times kirjutab oma allikatele toetudes, et Föderaalsel Juurdlusbürool (FBI) õnnestus salvestis enda valdusesse saada pärast Coheni büroo läbiotsimist.

Haarang tehti uurimise käigus, mida alustati pärast paljastusi, ennekõike pornostaar Stormy Danielsilt, et advokaat Cohen maksis Trumpi nimel vaikimisraha naistele, kellega kinnisvaramogul oli seksuaalsuhetes.

Väidetavalt toimusid seksuaalaktid mõni aeg pärast Trumpi noorima poja Barroni sündmist.

FBI valduses olev salvestis, millel Trump arutab endisele Playboy modellile Karen McDougalile vaikimisraha maksmist, tehti umbes kaks kuud enne 2016. aasta presidendivalimiste valimispäeva.

Trumpi ametis olev jurist Rudy Giuliani ütles reedel, et salvestis tõepoolest eksisteerib, aga riigipea on süütu, jättes naistele raha tegelikult maksmata.