NSA analüütik: Trump võidakse ametist kõrvaldada

Ameerika Ühendriikide riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) endine analüütik hoiatas, et president Donald Trump võidakse seoses tema administratsiooni kontaktidega Venemaaga ametist kõrvaldada.

Julgeolekuekspert ja endine vastuluureohvitser John Schindler ütles, et kui Ameerika Ühendriikide president seisab silmitsi süüdistusega, et tema kampaania mängis Venemaaga kokku, et võita demokraadist vastaskandidaati Hillary Clintonit, võib see tema presidentuurile puntki panna, vahendab ajaleht Independent.

„Kui mitte pelgalt inimesed tema ümber, vaid ka president ise seisab eeldatavasti silmitsi võimaliku süüdistusega, on tegemist pöördepunktiga. Ta võidakse ametist tagandada, tahab ta seda või ei taha,“ ütles Schindler usutluses raadiokanalile CBC.

Schindleri sõnul on paratamatu, et ühel hetkel tuleb välja, mida Föderaalsel Juurdlusbürool (FBI), Kongressi uurimiskomiteedel ja võimalikel iseseisvatel uurijatel õnnestus Vene-sidemete kohta leida. „Administratsioonil ei õnnestu selle loo eest peituda,“ märkis ta.

FBI direktor James Comey tunnistas sel nädalal Kongressi ees vande all, et Juurdlusbüroo uurib Vene häkkimisega seoses ka president Trumpi kampaaniatöötajate võimalikku kaasosalust.