Novitšokiohver Charlie Rowley andis mürgipudeli sõbrannale kingitusena kui parfüümi

Üks Amesbury novitšokimürgistuse ohvritest Charlie Rowley avaldas, et andis leitud mürgipudeli, mille arvas sisaldavat parfüümi, oma sõbrannale Dawn Sturgessile kingitusena. Viimane suri mürgistuse tagajärjel.

Sturgess suri 8. juulil. Nii Rowley kui ka Sturgess puutusid tapva närvimürgiga kokku saastunud pudeli kaudu, mis leiti hiljem Rowley korterist, vahendab Daily Telegraph.

Rowley ütles, et mäletab „kosmeetikapudelit”, mille Sturgessile andis.

„Ma tunnen ennast Dawni pärast väga halvasti,” ütles Rowley The Sunile. „Ma mäletan, et leidsin kosmeetikapudeli, mille ma üles korjasin ja andsin kingitusena Dawnile. Ma olen väga kurb selle pärast, mis temaga juhtus, see on kohutav ja šokeeriv. Ma olin endiselt ravimite mõju all, kui mulle öeldi, et ta suri. Ma ei usu, et ma sellest kunagi üle saan. Minu süda on koos Dawni perekonnaga. On hämmastav, et ma elus olen. Mõnes mõttes tunnen ma end õnnelikuna, et ellu jäin, aga ma olen ka nii palju kaotanud.”

Paaril hakkas halb Amesbury Muggleton Roadil asuvas majas ja nad viidi haiglasse.

45-aastane Rowley pääses Salisbury haiglast välja eelmisel reedel. Haiglasse viidi ta 30. juunil.