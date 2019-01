Novaja Gazeta: Venemaalt lendas Dubai kaudu Venezuelasse lennuk ja Madurole tekkis äkki palju raha

Vene ajaleht väidab, et seda Venezuela kulda veetigi Boeing 757-ga Moskvast Dubaisse, kus see maha müüdi, ja saadud raha viidi Caracasesse.

30 tonni kulla turuhind on umbes 1,2 miljardit dollarit. Venezuela president Nicolás Maduro teatas aga eile, et eraldab miljard eurot Venezuela heakorrastamisprogrammi jaoks, et muuta riik Ladina-Ameerika turismimekaks.

Novaja Gazeta teatel usaldati selline delikaatne vedu lennukompaniile Jerofei, mis on registreeritud Habarovskis ja kuulub sajaprotsendiliselt ühele füüsilisele isikule. Kaks korda Venezuelas käinud Boeing 757 on Jerofei ainus lennuk.