Novaja Gazeta: Vene-USA diplomaatiline tüli saadab venemaalased Balti pealinnadesse USA viisa järele

Seoses sellega, et 23. augustist peatati USA viisade väljaandmine Moskva, Peterburi, Jekaterinburgi ja Vladivostoki konsulaatides ning 1. septembrist jätkati ainult Moskvas ja standardviisa menetlemise aega pikendati kuni 85 kalendripäevani, on mõned venemaalased otsustanud, et lihtsam on sõita USA viisa järele piiri taha ja kõige käepärasem suund selleks on Balti riigid, kirjutab Vene sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta.

Ajalehe teatel sobivad Balti riigid selleks hästi, sest on suhteliselt lähedal ja järjekorrad saatkondades ei ole vähemalt veel pikad. Novaja Gazeta kirjutab, et USA saatkondades Vilniuses, Riias ja Tallinnas juba räägitakse venemaalaste viisataotluste arvu suurenemisest ning kohalikud resifirmad on hakanud pakkuma uut teenust – reise viisa järele.

Nende venemaalaste jaoks, kes pole valmis sõitu USA-sse määramatuks ajaks edasi lükkama, on väljapääs olemas: anda dokumendid sisse teises riigis. Sellest võimalusest teatas septembri lõpus USA Moskva saatkonna ametlik esindaja Maria Olson. USA seaduste järgi võib mis iganes riigi kodanik taotleda USA viisat ükskõik millisest saatkonnast.

Venemaa lääneosa elanike jaoks on üks võimalikest suundadest Balti riigid. Selleks on, tõsi küll, vaja Schengeni viisat, kuid sõit on suhteliselt lühike – Peterburist, kus alles hiljuti oli oma USA konsulaat, on Tallinna 350 kilomeetrit ja linnade vahel on regulaarne bussiühendus. Lend Moskvast või Peterburist ükskõik millisesse Baltimaade pealinna võtab aega umbes poolteist tundi, märgib Novaja Gazeta.

Loe veel

„Mina panin end vestlusele kirja 23. augustiks – see osutus esimeseks päevaks, kui neid enam läbi ei viidud,” rääkis Novaja Gazetale Peterburi elanik Anna Tjomkina. „Veel kaks päeva püüdsin ma läbi murda Moskva liinil, seal keegi ei vastanud, aga kui vastas, siis ei teatud midagi, oli kaos. Pärast seda otsustasin proovida anda dokumendid sisse Eestisse, helistasin ja mulle öeldi, et mul on selleks õigus.”

Viisa saamise protseduur osutus Eestis kiiremaks kui Venemaal. „Vestlusele kirjapanek osutus võimalikuks kahe päeva pärast,” rääkis Tjomkina. „Saatkonnas oli suhtumine heasoovlik, oli tunne, et nad mõistavad olukorda suurepäraselt. Juba järgmisel päeval tuli mulle SMS selle kohta, et minu dokumendid on valmis ja kullerile üle antud.”

USA saatkond Tallinnas kinnitas Novaja Gazetale, et on valmis vastu võtma Venemaa kodanike avaldusi, ja teatas, et nende arv on kasvanud. „Praegu on vestlusele pääsemise ooteaeg kuni nädal, aga me soovitame taotluse esitajatel dokumendid sisse anda võimalikult vara,” öeldi saatkonnast.

Venemaalt tulnud avalduste arvu suurenemisest teatati Novaja Gazetale ka USA saatkondadest Riias ja Vilniuses.

Vilniuses on olukorrale reageerinud juba esimesed reisifirmad, kes on hakanud venemaalastele eripakkumisi tegema. „Me oleme spetsiaalselt kokku pannud mitu paketti,” ütles Novaja Gazetale reisifirma Bianca & Franca Tours asutaja Anna Antonova.

Antonova sõnul oli viimasel kuul vaid mõni klient, aga järgmisteks kuudeks on paketid juba välja müüdud.