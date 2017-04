Novaja Gazeta: Tšetšeenia võimud asusid tänavaid geidest „puhastama“, üle saja inimese kadus, teadmata arv tapeti

Venemaa juhtiv opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta kirjutab, et Tšetšeenia võimud andsid korralduse asuda arreteerima ja tapma geimehi.

Inimõigusorganisatsioonide teatel jõudis nendeni selle nädala jooksul teateid kümnete meeste arreteerimisest ja tapmisest. Tänavatelt kadus mõne päevaga enam kui sada noort ja keskealist meest, nende seas kaks teleajakirjanikku, vahendab ajaleht The New York Times.

Mehed vahistati seoses nende „ebatraditsioonilise seksuaalse orientatsiooniga või kahtlustusel sellest“, kirjutab Novaja Gazeta, toetudes allikatele föderaalsetest korrakaitsejõududest, kelle sõnul on toimuva taga kohalik võim.

Ajaleht avaldas laupäeval vähemalt kolme tapetu nime, mida kinnitas kohapeal tegutsev inimõigusorganisatsioon, ja usub, et veel mitu inimest leidis võimude käe läbi oma lõpu.

Tšetšeenia riigipea Ramzan Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov ütles laupäeval uudisteagentuurile Interfax, et ajalehe väidetel ei ole all mingit tõepõhja ja lugu koosneb täielikest valedest ja väärinformatsioonist.

„Me ei saa vahistada ja represseerida inimesi, keda siin lihtsalt ei eksisteeri,“ ütles Karimov.„Kui Tšetšeenias selliseid inimesi ka oleks, ei oleks võimudel vaja nende pärast muretseda, sest nende endi lähedased saadaks nad sinna, kust neil ei oleks enam iial võimalik naasta.“

Putin ja Kadõrov sõbralikult vestlemas Foto: RIA Novosti, REUTERS

Novaja Gazeta teatel sai kõik alguse seksuaalvähemuste õiguste eest seisva organisatsiooni GayRussia.ru plaanist paluda Venemaa moslemienamusega Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna alla kuuluvalt neljalt linnalt väljaspool Tšetšeeniat (!) luba viia nende tänavatel läbi LGBT üritusi.

Organisatsioon palus samasugust luba linnadelt üle kogu Venemaa ja sai kõigilt eitava vastuse, mida ka oodati, et viia asi Euroopa Inimõiguste Kohtusse, mille alla kuulub ka Venemaa.

Geiaktivist Nikolai Aleksejev ütles Novaja Gazetale, et otsustas kasutada pigem seda taktikat, kui riskida ja hakata geiparaade läbi viima ilma linnavõimude loa ja politsei kaitseta.

Ainuüksi loa palumine viis Kabardi-Balkaarial aga seksuaalvähemuste vastaste meeleavaldusteni. Vene president Vladimir Putin on andnud moslemienamusega piirkondade võimudele vabad käed levitada oma agendat moslemite traditsioonilistest väärtushinnangutest, et vältida tugevate põrandaaluste keskvõimule ohtlike islamiliikumiste tekkimist.

„Tšetšeenia võimudele anti käsk „ennetavaks puhastuseks“ ja see päädis reaalsete mõrvadega,“ teatab ajaleht.

Teadaolevalt anti võimudele korraldus leida ja arreteerida oma seksuaalset orientatsiooni varjavaid mehi. „Loomulikult ei näidanud ükski neist inimestest mingil moel oma seksuaalset orientatsiooni avalikult välja, kuna see võrduks seal surmanuhtlusega,“ kirjutas ajaleht arreteeritutest.

Groznõi Foto: Musa Sadulayev, AP

„Ma sain arvuliselt, arvuliselt signaale geimeeste kinnipidamise kohta,“ ütles Venemaa Põhja-Kaukaasia kriisiorganisatsiooni juht Jekaterina Sokirjanskaja. „Neid tulid nii paljudest allikatest, et võimatu oli nendes kahelda.“

Geid on asunud verise puhastuse järel sotsiaalvõrgustikest lahkuma või piirkonnast pagema.

Ühe VK kasutaja sõnul viidi ühest Tšetšeenia külast minema 16-aastane poiss, kes naasis koju alles mitu päeva hiljem katkiste luude ja võikalt läbipekstuna.

Abiorganisatsioonidel on keeruline mehi aidata, kuna nendega on pea võimatu kontakti saada.„Isegi informatsiooni levitamine on väga keeruline,“ tõdes Sokirjanskaja. „Nad on isoleeritud.“