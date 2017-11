Novaja Gazeta: „Luganski rahvavabariigi” juht Plotnitski lahkus Venemaa suunas

Autokorteež, milles on ka niinimetatud Luganski rahvavabariigi juht Igor Plotnitski, tema administratsiooni ülem Irina Teitsman, kohaliku ringhäälingu direktor Anastassia Šurkajeva ja teised, lahkus Luganskist Venemaa suunas, teatab Vene opositsioonilise ajalehe Novaja Gazeta erikorrespondent.

Valitsushooned Luganskis on aga endiselt sisse piiratud relvastatud meeste poolt, kelle hulgas on oletatavasti Luganski rahvavabariigi siseministeeriumi ja „naaberriigi” Donetski rahvavabariigi riikliku julgeoleku ministeeriumi töötajad.

Luganski rahvavabariigi tagandatud siseminister Igor Kornet, kes on keeldunud ametist lahkumast, avaldas eile videopöördumise, milles teatas, et isehakanud vabariigi mõned kõrged tegelased, sealhulgas Teitsman ja Šurkajeva, on Ukraina eriteenistuste agendid.

Teisipäeva õhtul saabus Luganskisse sõjaväesõidukitest koosnenud kolonn Donetskist. Donetski rahvavabariigi riikliku julgeoleku ministeerium teatas ametlikult, et viib koos Luganski rahvavabariigi silovik’idega läbi erioperatsiooni „Ukraina diversantide” vastu.