Novaja Gazeta: ilmselt Ukrainas hukkunud dessantväelaste haudadele Pihkvas on ilmunud uhked hauakivid ja on ka uusi haudu

Väidetavalt 2014. aastal Ukrainas hukkunud Pihkvast pärit Vene dessantväelaste haudadele on Venemaa kaitseministeeriumi arvel püstitatud graniithauakivid dessantväelaste sümboolikaga, kirjutas opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta.

Novaja Gazeta ajakirjanik käis uuesti kalmistul, kuhu dessantväelased maetud on. 2014. aasta augustis ei olnud värsked hauad kuidagi tähistatud. Tollal surnuaeda külastanud korrespondente ründasid tundmatud isikud.

Neli aastat hiljem on Aleksandr Ossipovi, Sergei Volkovi ja Leonid Kitšatkini haudadele püstitatud mälestusmärgid, kus on märgitud ka surmaaeg. Lisaks sellele on surnuaiale ilmunud uued dessantväelaste hauad. Üks neist hukkus 2015. aastal ja veel mitu aastatel 2016-2018. Kus nad hukkusid, ei ole teada.

2014. aasta augustis, kui levisid teated Vene sõjaväelaste hukkumise kohta Donbassis, eitas Venemaa kaitseministeerium kõike. Kitšatkini hukkumist püüti varjata. Tema naise nimel levitati informatsiooni, et ta on elus. Novaja Gazeta kinnitab, et dessantväelase naiselt varastati siis mobiiltelefon ja tema nimel vastas teine naine.

Kui mõne sõjaväelase hukkumine leidis dokumentaalset kinnitust, kinnitati kaitseministeeriumist, et ta lahkus armeeteenistusest ja sõitis Donbassi iseseisvalt.