Nõukogude kosmonaudid rääkisid Brežnevi tapmiskatsest 50 aastat tagasi

Ründaja, nooremleitnant Viktor Iljin tulistas välja 16 kuuli ja tappis autojuhi, aga peasekretär ise kannatada ei saanud, vahendab RIA Novosti.

„Sõitsime ilusal tänaval, ühel ja teisel pool olid inimesed, kes meid tervitasid. <...> Oli väga külm, jaanuar, mistõttu sõitsime Oktoobri väljakuni kinnises autos. Pärast paigutati meid ümber lahtisesse autosse, öeldi, et inimesed tahavad näha,” rääkis Volõnov pidulikul vastuvõtul kosmonautikamuuseumis.

Äkki kostsid Volõnovi sõnul paugud: „Kahest käest puusalt tulistas mees miilitsavormis.”

„Kõigem tähtsam, ta tulistas väga täpselt. Kui temaga jõudis kohakuti meie järel sõitnud auto, tulistas ta kohe ja tappis [lasuga] otsaette juhi. Pea kukkus kätele, mis olid roolirattal,” meenutas kosmonaut.

Volõnovi sõnul pööras autosid saatnud mootorrattur samal hetkel 90 kraadi ja sõitis edasi, et ründajat maha võtta. Ründaja tulistas mootorratturit ja major kukkus. Seejärel sõitis Volõnovi sõnul kosmonautide juurde auto ja küsiti, kas kõik on elus. Et haavatuid ei olnud, sõitis korteež edasi.

„Kui me sõitsime, teadsime, et ülejärgmises autos oli Brežnev. Minu jaoks isiklikult oli huvitav vaadata, milline on Brežnevi reaktsioon, tulistati ju teda. Läksime garderoobi, siseneb Brežnev kohe meie järel ja näol on selline ilme, nagu midagi poleks juhtunud,” rääkis Jelissejev.

See rünnak toimus 1969. aasta 22. jaanuaril, kui Brežnev võttis Moskvas vastu kosmoselaevade Sojuz-4 ja Sojuz-5 meeskonnad. Miilitsaks riietatud Iljin tulistas korteeži Kremlisse sissepääsu juures, aga eksis ja sihtis autot, kus sõitsid kosmonaudid, mitte Brežnev.