Nõuandja Conway keeldus ütlemast, kas Trump usub, et kliima soojenemine on pettus

USA presidendi nõuandja Kellyanne Conway keeldus reede hommikul ABC Newsi saates „Good Morning America“ ütlemast, kas Donald Trump usub, et ülemaailmne soojenemine on pettus.

„President usub puhtasse keskkonda, puhtasse õhusse, puhtasse veesse,“ ütles Conway päev pärast seda, kui Trump teatas, et taandab USA Pariisi kliimakokkuleppest.

„Ta on saanud selle eest ärimehena auhindu. Ta ütles eile väga selgelt, mida ta ei usu, mis on see, et USA valitsus peaks jääma kokkuleppesse, mis tekitab meile liiga suure finantskoorma,“ ütles Conway.

Conway lisas, et president usub paremate kokkulepete saavutamisse läbirääkimistel, ning peab olema tasakaal keskkonnakaitse ja majanduskasvu vahel.

Conway seletas, et presidendi esimene vastutus on ameeriklaste, nende huvide, nende töökohtade ja majanduskasvu eest.

„Miks peaksime me kuhjama nii palju majanduslikku koormat selles kokkuleppes Ameerika töölise kahjuks?“ küsis Conway. „Kõik projektsioonid ütlevad, et meil tekiks langus mõnedes võtmetähtsusega sektorites, millest mehed ja naised selles riigis sõltuvad oma elatise saamisel: tsement, paber, maagaas, kivisüsi. Miks me seda teeme ja ometi laseme Indial ja Hiinal karistamatult pääseda?“