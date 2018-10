Norra vabandas pärast Teist maailmasõda sakslastega intiimsuhtes olemise eest tagakiusatud naiste ees

Saksa väed hõivasid Norra 1940. aasta aprillis. Arvatakse, et kuni 50 000 norralannal olid intiimsuhted Saksa sõduritega, vahendab BBC News.

Sakslasi õhutas norralannadega lapsi saama SS-i juht Heinrich Himmler, kelle arvates tuli see kasuks aaria ülemrassi arengule.

Paljud nende suhete viljaks olnud lapsed sündisid Saksamaa hallatud asutustes nimega Lebensborn, mis loodi 1941. aastal.

Saksa sõduritega suhtes olnud naisi hakati Norras nimetama „saksatüdrukuteks” ja neid hakati pärast sõja lõppu vaenama, süüdistatuna kodumaa reetmises.

Karistusena jäid nad ilma kodanikuõigustest, neid vangistati ja saadeti koos lastega Saksamaale.

„Noored norra tüdrukud ja naised, kellel olid suhted Saksa sõduritega või keda kahtlustati selles, olid ebaväärika kohtlemise ohvrid,” ütles Solberg eile ÜRO inimõiguste deklaratsiooni 70. aastapäeval. „Meie järeldus on, et Norra võimud rikkusid aluspõhimõtet, et ühtki kodanikku ei saa karistada ilma kohtuta ega süüdi mõista ilma seaduseta. Paljude jaoks oli see lihtsalt teismeea armastus, mõnedele elu armastus vaenlase sõduriga või süütu flirt, mis jättis märgi kogu ülejäänud eluks. Täna tahan ma valitsuse nimel esitada oma vabandused,” ütles Solberg.

Vabanduse ajendiks oli holokausti- ja vähemuste uuringute keskuse raport Norra sõjajärgse tegevuse kohta.