Norra tugevdab Venemaaga piirnevat ala soomustatud pataljoniga

Norra valitsus kavatseb saata riigi põhjaossa Venemaa piiri äärde kiire reageerimisvõimega mobiilse soomustatud üksuse ning osta juurde tanke ja relvastust.

Norra kaitseminister Ine Marie Eriksen Søreide ei maininud valitsuse kaitseplaanidest rääkides kordagi otseselt Vene riiki. Ta rõhutas hoopis, et üksikasjalikku ja vahetut sõjalist ohtu ükski toimija Norrale ei kujuta. Minister tunnistas siiski, et julgeolekusituatsioon on problemaatiline ja senisest vähem ettearvatavam, vahendab Leedu Delfi.

Kava kohaselt saadetaks riigi põhjaossa, Venemaa külje alla riigipiiri äärde soomustatud pataljoni. Ühtlasi soovitakse riigi julgeolekut tugevdada uute tankide, suurtükivägede ja kaugmaaulatusega relvade soetamisega.

Venemaa suursaatkond Oslos on seni keeldunud neid plaane kommenteerimast.

Valitsev vähemusvalitsus vajab teiste parlamendierakondade toetust, et kindlustada kava jõustamine, kuigi sellega ei tohiks tekkida erilisi probleeme, sest on teada, et suurem osa erakondi toetab põhjapiiri tugevdamist.