Norra süüdistas GPS-i segamises NATO suurõppuse ajal otseselt Venemaad

„Me teame, et segamist täheldati 19. oktoobri ja 7. novembri vahel, mis lähtus Vene maavägedelt Koola poolsaarel,” teatas Norra kaitseministeerium AFP vahendusel.

„Me jälgime olukorda hoolikalt koos asjassepuutuvate ametkondadega,” lisas Norra kaitseministeerium, kinnitades Norra uudisteagentuuri NTB teadet.

Soome peaminister Juha Sipilä ütles pühapäeval, et GPS-i signaali peaaegu kindlasti tahtlik segamine Lapimaal seadis piirkonnas ohtu tsiviillennunduse. Sipilä ütles, et on võimalik, et asjaga on seotud Moskva.

Venemaa nimetas väiteid esmaspäeval alusetuiks.

Väljaanne Barents Observer teatab, et vahemaa Norra Kirkenesi lennuväljalt Venemaa Luostari sõjaväeosani on 50 kilomeetrit. Selge ilmaga on see piirkond Petšenga (soome keeles Petsamo) orus näha Kirkenesist õhkutõusvatest lennukitest.