Norra rannikut mööda lendas kaks Vene pommitajat ja laevadelt lastakse rakette

Børresen on ise juhtinud sama taseme NATO õppust kui praegune Trident Juncture ja on nüüd väga mures Vene fregati Admiral Gorškov plaanitud raketilaskmiste pärast Møre og Romsdali ja Lõuna-Trøndelagi ranniku vastas.

„Need on relvad, mis on kaugelt ettearvamatumad kui allveelaevadelt väljalastavad ballistilised raketid. Halvimal juhul võivad need väga mööda minna ja tabada NATO aluseid, naftarajatisi või tsiviilaluseid selles piirkonnas,” ütles Børresen. „Venelaste tegevus on vastutustundetu ja riskantne.”

Selles piirkonnas on praegu umbes 60 NATO alust.

„Ei ole mingit kahtlust, et need Vene sõjalised operatsioonid Norra merel on Venemaa otsene vastus NATO õppusele Trident Juncture. Venelased tunnevad end ähvardatu ja sissepiiratuna ning NATO surve all,” lausus Børresen.