Norra politsei Markkuse leidmise võimalikkusest: mul ei ole sellesse suurt usku

Oslost poole tunni autosõidu kaugusel voolava Sørelvi jõe kaldal asuvast kolmekümne viie meetri sügavusest järsakust surnuna leitud tundmatu mees läks oma kirjelduselt Markkuse omaga täppi.

Markkus jäi kolme aasta eest seitsmeteistkümneaastasena kadunuks ja on seda tänase päevani. Ta oli toona 1,61 meetrit pikk ja kaalus umbes poolsada kilo. Hukkunu kohta, kes leiti Lieri väikelinnast, on teada, et ta oli umbes 1,6 meetrit pikk, kaalus 44 kilogrammi ja tema jalanumber oli 38.

Jan Henrik Håkestad Norra politseist tõdes eile, et uurijatel ei ole võimalik sel teemal spekuleerida.

„Vanust on raske hinnata, aga ma tahaksin öelda, et ta oli vanuselt 20 ja 40 aasta vahel,“ ütles Håkestad portaalile Drammen Live 24. „Oma suuruselt on Eesti poiss kirjeldusele vastav, aga ma ei usu, et see on tema,“ tunnistas ta.

Mehe sõnul võiks selle kirjelduse põhjal spekuleerida sadade nimedega. „Miks just tema?“

Ometi on ka Markkuse riietumisstiil üsna sarnane hukkunu seljast ja õlakotist leituga. Õlakott, mida hukkunu kandis, oli koristusfirma Annas Vask (eesti k. Anna pesu) logoga.

„Tõenäosus on sellegipoolest marginaalne, sest Markkus oleks pidanud sellisel juhul 17-aastasena Norrasse tulema ja siin surema. Mul on selle võimalikkusesse väga vähe usku - ta on olnud kadunud kolm aastat,“ sõnas kohalik politseiametnik.