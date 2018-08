Norra minister kaotas noore iraanlannast kallimaga Iraani külastamise pärast töökoha

Sandberg ei teavitanud reisist ei oma ministeeriumi ega peaministri bürood ning võttis kaasa oma ametliku mobiiltelefoni, mis rikub julgeolekureegleid, vahendab The Local.

Juhtumist on saanud Norra koalitsioonivalitsuse jaoks suur kriis osaliselt kahtluste tõttu, et Letnesil on sidemed Iraani valitsusega.

„Ma olen uskumatult uhke. Viimased kaks aastat on olnud kõige rahuldust pakkuvamad kogu mu karjääris. See on nii alandlikuks tegev kui ka kurb,” ütles Sandberg pressikonverentsil koos peaminister Erna Solbergiga.

Sandbergi asendab tõenäoliselt Arengupartei aseesimehena immigratsiooniminister Sylvi Listhaug ja kalandusministrina Arengupartei veteranpoliitik Harald Tom Nesvik.

On selgunud, et Letnes saatis 2016. aastal kalandusministeeriumi e-kirja, milles küsis, kas võiks Sandbergi heaks tööle hakata. Norra politsei julgeolekuteenistus (PST) on kinnitanud, et uurib Letnesi tausta.

Norra-iraani päritolu Letnesi kirjutas ajalehes Adressa, et kogu lugu on puhas nõiajaht.

„Ma olen demokraatlikus riigis hävitatud,” kirjutas Letnes Norra rahvusringhäälingule NRK. „Kuidas saame me nüüd olla eeskujuks diktatuuririikidele? Kas me pole nendest paremad?”

Solberg kinnitas, et Sandberg rikkus julgeolekureegleid ka teisel reisil kevadel Hiinasse.