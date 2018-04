Norra kuninga Harald V haiguse tõttu on Eestis viibiv kroonprints Haakon praegu regent

Norra kuningas Harald V on sel nädalal haiguspuhkusel ülepinge ja valu tõttu ühes jalas, teatas kuningaloss. Sel ajal tegutseb regendina parajasti Eestis viibiv kroonprints Haakon.

„Tema Majesteet Kuningas on sel nädalal ülepinge ja valu tõttu ühes jalas haiguspuhkusel. Ajal, kui Tema Majesteet Kuningas on haige, on Tema Kuninglik Kõrgus Kroonprints regent vastavalt Põhiseaduse paragrahv 41-le,” teatas Norra kuningaloss eile oma veebilehel, vahendab Norra rahvusringhääling NRK.

Norra kroonprints Haakon koos abikaasa Mette-Maritiga on aga praegu ametlikul visiidil Eestis, kust nad lahkuvad täna.

Kuningas Harald V sai selle aasta 21. veebruaril 81-aastaseks.