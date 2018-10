Norra kohus ei pikendanud kahtlustatava Vene spiooni eeluurimisvangistust, julgeolekuteenistus vaidlustas otsuse

51-aastasele Botškarjovile esitati spionaažisüüdistus pärast varem sel sügisel Norra parlamendis toimunud seminari. Kohus otsustas Botškarjovi eeluurimisvangistusest vabastada, sest nelja nädala jooksul ei ole uurijad suutnud esitada spionaaži kohta kindlaid tõendeid, vahendab ajaleht VG.

PST vaidlustas selle otsuse ja taotleb otsuse jõustumise peatamist seniks, kuni apellatsioonikohus on oma otsuse teinud.

Advokaat Hege Aakre ütles, et Botškarjovi jaoks on otsus kergendus ja ta loodab, et otsus jääb jõusse.

„Ei ole esitatud ühtki tehnilist tõendit, mis kahtlust kinnitaks,” ütles Aakre.

Et PST taotleb otsuse jõustumise edasilükkamist, jääb Botškarjov kogu nädalavahetuseks vahi alla. PST peab homme kella 12-ks koostama otsuse vaidlustamist põhjendava kirja. Asja arutatakse apellatsioonikohtus kirjalikult esmaspäeval.

Süüdistaja, PST politseiadvokaat Kathrine Tonstad ütles, et PST hinnangul on tõendid viimase vangistusperioodi jooksul muutumatuks jäänud.

Botškarjovi süüdistatakse Norra karistusseadustiku paragrahvi 121 järgi, mille sisu on ebaseaduslik luuretegevus riigisaladuste vastu. Ta määrati eeluurimisvangistusse 22. septembril.

Botškarjovi käitumine ja tegevus Norra parlamendi Stortingi konverentsil neli nädalat tagasi pidi olema nii eriline, et sellest teavitati PST-d. PST pidas Botškarjovi kinni Oslo lennujaamas, kui ta oli riigist lahkumas, 21. septembril.

Pärast konverentsi keelati Stortingis printerite kasutamine ja osa Töölispartei riigikaitsepoliitikutest vahetas välja oma telefonid.