Norra kavatseb katsetada tasuta heroiini jagamist kõige hullematele sõltlastele

Norra sotsiaal- ja tervisedirektoraat sai ülesande teha ettepanekud eksperimentaalse projekti kohta, et teha kindlaks patsiendid, kes võiksid programmist kasu saada, uurida rakendusmeetodeid ja arvutada välja kulud, vahendab AFP.

„Me loodame, et see annab lahenduse, mis annab... mõnedele sõltlastele, kes täna on meile kättesaamatud ja keda praegused programmid piisavalt ei aita, parema elukvaliteedi,” ütles Norra terviseminister Bent Høie Facebookis.

Norras on Euroopa narkootikumide ja narkosõltuvuse jälgimiskeskuse andmetel üks suuremaid üledoosidesse suremusi Euroopas: 81 surma miljoni inimese kohta 2015. aastal. Eespool on pikalt Eesti (132 surma miljoni kohta) ja teisel kohal Rootsi (88 surma miljoni kohta).

Meditsiinilist heroiiniteraapiat on katsetatud Šveitsis, Hollandis ja Taanis. Selle toetajad väidavad, et lisaks sõltlaste elukvaliteedi parandamisele ja üledoosidesse suremuse alandamisele, vähendab see ka kuritegevust ja sellega seotud kulusid.