Norra endine peaminister peeti Iraani templi tõttu USA passikontrollis kinni

Norra endine peaminister Kjell Magne Bondevik peeti kolmapäeval USA-sse saabudes kinni. Bondevik saabus Washingtoni, et võtta osa erinevate religioonide palvehommikusöögist, kus osales ka USA president Donald Trump.

Endise peaministrina on Bondevikil diplomaatiline pass. Kuid Bondeviki passis on ka Iraani tempel, mis pälvis USA passikontrolli tähelepanu, vahendab Norra TV2.

Selle templi tõttu peeti Bondevik kinni.

„Kulus tund aega. Nad hakkasid minult küsima, miks ma Iraanis olin ja mida ma USA-s teen. Ei peaks ju olema mingit põhjust karta endist peaministrit, kes on riigis mitmeid kordi ametlikel visiitidel käinud,“ ütles Bondevik.

Aasta tagasi käis Bondevik USA-s sama passi ja sama templiga ning siis teda passikontrollis ei peatatud.

Nüüd kardab Bondevik tuleviku pärast seoses Trumpi USA presidendi ametis olemisega.

„Ma mõistan hirmu terrori ees, aga ei peaks kohtlema terveid rahvagruppe sellisel viisil. Ma pean tunnistama, et kardan tulevikku. Palju on maailmas viimase kümne aastaga edasi liikunud, aga see annab suure põhjuse muretsemiseks võimaluse üle, et näeme autoritaarset juhti teist suurt riiki valitsemas,“ ütles Bondevik.