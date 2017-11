Norra endine peaminister: mind ahistati seksuaalselt

Norra endine peaminister Gro Harlem Brundtland ütles, et teda ahistati seksuaalselt, kui ta oli aastakümneid tagasi arst.

Brundtland ütles rahvusringhäälingule NRK, et ta koges 1960ndatel noore naisena seksuaalset ahistamist raviarsti abi poolt, kes oli temast 10 aastat vanem, vahendab uudistekanal The Local.

Vanem kolleeg sisenes ruumi, kus Brundtland analüüsis uriiniproove, ja hakkas tema kõrva ja kaela kõditama. Mees oli abielus ja tal olid lapsed, lisas ekspeaminister.

Brundtlandi sõnul arvas ta toona, et kõige parem on teha nägu, nagu mingit lähenemist ei oleks olnud. "Ma ei liigutanud, lihtsalt isutsin seal tardunult ja jätkasin uriiniproovidega. Kui ta mõistis, et ta ei avaldanud mulle muljet, lahkus ta ruumist," meenutas naine seika.

78-aastane Gro Harlem Brundtland oli Norra valitsusjuht 1980ndatel ja 1990ndatel. Ametist lahkumise järel sai ta tuntuks kui landsmoderen ehk rahva ema.