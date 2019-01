Noor Saudi Araabia naine põgenes oma pere juurest ja võitleb Tais tagasisaatmise vastu

„Ta on nüüd Tai suveräänsuse all, mitte keegi ja mitte ükski saatkond ei saa sundida teda kuhugi minema,” ütles Surachate. „Me räägime temaga ja teeme, mida iganes ta taotleb. Et ta põgenes hädast, et otsida meie abi... me ei saada kedagi surma.”

Al-Qunun saabus enese sõnul Bangkokki laupäeval. Tema passi võttis ära Saudi Araabia diplomaat, kes tal lennukist väljudes vastas oli.

Eile teatas Tai, et naine saadetakse riigist välja, sest ta ei täida nõudeid Tai viisa saamiseks.

Al-Qunun väidab aga, et tal on olemas Austraalia viisa ja ta ei ole kunagi tahtnud Taisse jääda.