Nobeli kirjanduspreemiat välja andva Rootsi akadeemia esimene naisjuht astus skandaali tõttu tagasi

Nobeli kirjanduspreemiat välja andev Rootsi Akadeemia sattus kriisi, kui seoses ahistamisskansaaliga astus tagasi selle juht Sara Danius.

„On akadeemia soov, et ma lahkun oma alalise sekretäri ametikohalt,” ütles Danius pärast akadeemia liikmete hädakohtumist Stockholmis, vahendab The Local. „Ma oleksin tahtnud jätkata, aga elus on ka teisi asju teha.”

Tagasi astub ka akadeemia liige Katarina Frostenson, kes on Rootsi kirjanik ja abielus skandaali keskmes oleva mehe, Jean-Claude Arnault’ga, kes on Rootsi kultuuriringkondades tuntud tegelane.

Ajaleht Dagens Nyheter avaldas novembris 18 naise süüdistused Arnault’le, milles väideti, et ta on neid ahistanud ja füüsiliselt kuritarvitanud.

Arnault eitab süüdistusi ning politseijuurdlus on lõpetatud.

Arnault’d süüdistatakse aga ka mitmete Nobeli preemia laureaatide nimede lekitamises enne ametlikku teatavaks tegemist. Räägitud on ka huvide konfliktist pärast seda, kui ilmnes, et tema naine on osanik kultuuriasutuses, mis on saanud akadeemialt rahalist toetust.

Akadeemia on katkestanud kõik sidemed Arnault’ga ja lõpetanud talle toetusraha maksmise.

Rootsi kuninga isikliku patronaaži all olev akadeemia on traditsiooniliselt väga diskreetne ja skandaal on seda sügavalt raputanud.