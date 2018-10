Nobeli kirjanduspreemia žürii skandaali keskmes olev mees mõisteti süüdi vägistamises

Arnault'd süüdistati kahes vägistamisjuhtumis seitse aastat tagasi. Stockholmi ringkonnakohtu teatel oli otsus ühehäälne, vahendab AP.

Kohtunik Gudrun Antemar ütles, et kohtu roll oli otsustada, kas prokurör on süüdistusi tõestanud.

„Kohtu otsus on, et tõendeid on piisavalt, et pidada süüalust ühes sündmuses süüdi olevaks,” ütles Antemar, lisades, et tõendid koosnesid peamiselt kannatanu ja tunnistajate protsessi ajal antud ütlustest.

Vägistamine on Rootsis karistatav vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt kuueaastase vanglakaristusega.

Prokurör Christina Voigt nõudis Nobeli kirjanduspreemiat välja andva Rootsi Akadeemia liikmega abielus olevale Arnault’le kolmeaastast vangistust.

Arnault eitab süüdistusi.

Süüdistused raputasid prestiižset akadeemiat põhjalikult ning seitse selle liiget olid kas sunnitud lahkuma või lahkusid ise selle aasta aprillis. Mais teatas akadeemia, et sel aastal kirjanduspreemiat välja ei anta.