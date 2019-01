Noarünnaku ohvriks langenud Gdański linnapea seisund on väga raske, üle kanti 20 liitrit verd

Adamowiczit ründas eile avalikul heategevusüritusel mees, kes lõi teda noaga mitu korda, vahendab Poola Raadio.

Öösel tehti Adamowiczile Gdański meditsiiniülikooli kliinilises keskuse operatsioon, mis kestis viis tundi.

„Ülekandeks kasutati 41 ühikut verd. Haavad olid väga tõsised, täpsemalt tõsine südame, membraani, kõhuõõne organite vigastus. Kõik otsustatakse lähitundide jooksul,” ütles meditsiiniülikooli kliinilise keskuse arst Tomasz Stefaniak.

41 ühikut verd tähendab umbes 20 liitrit. Seoses sellega palusid Gdański võimud juba öösel linnaelanikel verd loovutada.

„Linnapea Adamowicz on doonorluse suur populariseerija. Sõltumata sellest, kas seda verd on vaja talle või mõnele muule patsiendile, vereandmispunktid on avatud,” ütles aselinnapea Aleksandra Dulkiewicz.

Elanikud reageerisid sellele üleskutsele ja regionaalsesse doonorikeskusesse kogunes rahvahulk.

Linnapea ründajat hakatakse täna prokuratuuris üle kuulama.