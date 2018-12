Nikki Haley vahetab ÜRO saadiku ametikohal välja Heather Nauert

USA riigipea annab sellest täna avalikult teada oma isiklikul Twitteri kontol, vahendab kohalik meedia.

48-aastane Nauert on endine ajakirjanik ja vabariikliku suunitlusega telekanali Fox News saatejuht. 2017. aastal vahetas ta aga oma ajakirjanikukarjääri riigiteenistuse vastu, kui president Trump tegi talle ettepaneku asuda tööle välisministeeriumi pressiesindajana.

USA vabariiklaste tõusev täht Nikki Haley teatas oktoobris, et astub tagasi USA suursaadiku kohalt ÜRO-s. Trump ütles toona, et Haley rääkis talle juba kuus kuud varem, et mõtleb lahkumisele aasta lõpus, et võtta veidikeseks aeg maha.

46-aastane Haley ise ütles, et tal ei ole kindlaid tulevikuplaane, aga ta viitas erasektorisse naasmisele. Ta vaigistas spekulatsioone, et võib järgmistel presidendivalimistel Donald Trumpile väljakutse esitada.