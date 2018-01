Niinistöl piisab presidendina jätkamiseks tõenäoliselt ühest voorust

Soome ametis oleval riigipeal Sauli Niinistöl piisab eelduste kohaselt täna toimuvast valimiste esimesest voorust, et kindlustada ka teine ametiaeg presidendina.

Arvamusküsitluste kohaselt oli selle nädala lõpul Niinistö taga 63 protsenti valijatest, mis hoolimata teatavast langusest, on enam kui piisav juba esimeses voorus valituks saamiseks, vahendab uudistekanal Yle Uutiset.

Teisel kohal olev roheliste kandidaat Pekka Haavisto jääb Niinistöst kõvasti maha: tema toetus oli ainult 14 protsenti. Kolmandat kohta jagavad Põlissoomlaste Laura Huhtasaari ja oma valijate ühenduse kandidaat Paavo Väyrynen kõigest kuue protsendiga.

Analüütikute sõnul on vahemaa järgmise kandidaadiga haruldaselt selge. Ka Tarja Haloneni toetus oli ametis oleva riigipeana 2006. aasta presidendivalimiste eel küsitluste järgi selgelt üle 50 protsendi, kuid valimiste lähenedes see edu sulas. Niinistö toetus kukkus esimeste küsitlustega võrreldes samuti omajagu, kuid jääb endiselt üsna kindlalt üle vajaliku enamuse.

Eelvalimistel andis oma hääle 1,5 miljonit soomlast ja teine voor võimalik vaid siis, kui valimispäeval antud hääled erineks oluliselt eelhääletamise ajal antutest.

Valimisjaoskonnad on avatud üheksast hommikul kaheksani õhtul. Kuigi eellhääletuse tulemustest teatatakse kohe pärast kella kaheksat, ei laeku esimesi ametlikke tulemusi tõenäoliselt enne kella kümmet õhtul.