Niinistö: USA ja Venemaa võivad hakata Euroopa üle otsustama

Soome president Sauli Niinistö avaldas usutluses ajalehele Ilta-Sanomat muret, et USA ja Venemaa võivad hakata Euroopat puudutavaid otsuseid langetama, kaasamata Euroopat ennast.

Niinistö sõnul võib selleni viia tõsiasi, et Euroopa Liit ei ole ühtne ega suuda oma sõnumit edastada, olemata hoolimata oma majanduslikust jõust rahvusvahelisel areenil piisavalt suur tegija.

„USAl ja Venemaal tuleb pidada kahepoolseid kõnelusi, aga neil ei tohi käsitleda Euroopat Euroopast endast mööda minnes,“ ütles Ilta-Sanomatele. „Oht selleks on kasvanud, sest Euroopa Liit ei ole ühtne.“

69-aastane Niinistö, kes võõrustab juba vähem kui kahe nädala pärast oma kodumaal nii Venemaa president Vladimir Putinit kui USA president Donald Trumpi, märkis, et on tippkohtumise suhtes optimistlik, kuid kardab, et maailma polariseerumine jätkub ja rahvusvahelise poliitika roll jääb aina väiksemaks.