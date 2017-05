Niinistö ja Tuomioja: Iltalehtis ilmunud väited Soome julgeolekupoliitika muutumise kohta on arusaamatud

Soome president Sauli Niinistö leiab, et täna Iltalehtis ilmunud väide põhjanaabrite julgeolekupoliitika võimalikust muutmisest arusaamatu. Samuti olevat vale väide, et parlament ja president on julgeolekupoliitika osas eri meelt.

Soome ringhäälingu veebileht Yle Uutiset kirjutas, et Niinistö peab Iltalehti väiteid arusaamatuks. Tema sõnul on parlamendil ja presidendil hea koostöö ning taolisi vaidlusi julgeolekupoliitika suundade osas neil pole.

Niinistö seisukohad on kirjas ka presidendi kantselei kodulehel. "Minu töö varjupool on see, et mõned väljaanded topivad mu suhu sõnu, mida ma öelnud ei ole".

Iltalehtis kirjutati, et võimalik konflikt tekib endise välisministri Erkki Tuomioja ja president Niinistö vahel. Väidetavalt soovib Tuomioja Niinistö julgeolekupoliitika põhimõtteid muuta. Niinistö ütleb aga, et tema ja Tuomioja "pole kunagi milleski eri meelt olnud".

Tuomioja ütleb oma veebilehel, et ka talle on Iltalehti jutt arusaamatu. "Välisministrina eelmise valituse ajal mõistsime üksteist suurepäraselt kõikides välis- ja julgeolekuküsimustes. Koostöö jätkub samas vaimus". Samuti ei mõista Tuomioja, kelle initsiatiivil ja miks selliseid lugusid teha.

Olli Ainola kirjutas Iltalehtis sellest, et president ja parlament ei ole Soomes ühel nõul selles, kas koos teiste EL-i liikmesriikidega toetada Balti riike sõjalise rünnaku puhul või mitte. Ainola sõnul soovib parlament võimaluse abi osutada täielikult sulgeda, kuid president olevat võimaliku abistamise osas mõistvam. Iltalehtis kõlas ka väide, et probleem võib eriti teravalt esile tõusta pärast parlamendivalimisi, kui vasakpoolsed erakonnad on abi osutamise vastu, võimule aga tõusevad konservatiivid ning ka Niinistö jätkab presidendina.

Parlamendivalimised toimuvad Soomes 2019. aasta aprillis, presidendivalimised aga järgmise aasta jaanuaris.